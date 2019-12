El Gobierno otorgará bonos de $5000 para los jubilados que cobran la mínima

El presidente Alberto Fernández anunció que los jubilados que cobran la mínima recibirán un adicional de 5 mil pesos en diciembre y en enero y también informó que congelarán las tarifas de los servicios hasta el 30 de junio. Serán $5000 en diciembre y en enero para los jubilados del haber mínimo y de $2000 a fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además explicó como se implementará la tarjeta alimentaria: “Empezaremos el martes en Concordia, donde daremos 6.500 tarjetas. Esa es la ciudad con mayor pobreza, según el Indec. Así volcaremos en ese lugar $35 millones al consumo de alimentos”. El mandatario confirmó además que el Ministerio de Desarrollo Productivo ofrecerá una “muy amplia moratoria con intereses muy bajos” a las pymes afectadas en los últimos años. “Tendrán seis meses de gracia para empezar a pagar”, concluyó.

