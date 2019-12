Cascallares: “En Almirante Brown le decimos no a la pirotecnia sonora”

El Municipio de Almirante Brown, que conduce el intendente Mariano Cascallares, recordó que rige la prohibición en todo el distrito de la venta de pirotecnia sonora, es decir aquella destinada a provocar ruidos mediante detonaciones, en el marco de una medida histórica en defensa de sus vecinos y animales. En ese marco, la Comuna informó que para estas Fiestas se están profundizando los controles e inspecciones. A principios de abril pasado, el intendente Cascallares promulgó la Ordenanza N° 11.416 que en su artículo sexto “prohíbe la venta de artificios pirotécnicos que contengan efecto audible de estruendo y/o estampido” en todo Almirante Brown. De ese modo, el jefe comunal resolvió sobre la regulación del uso de pirotecnia a través de una norma que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante, donde fue aprobada y luego promulgada. Desde el Municipio se informó que los vecinos y las vecinas pueden brindar información o denunciar puntos donde se estén vendiendo pirotecnia sonora o ilegal (ambas prohibidas) comunicándose al la central oficial de servicios al 0800-222-7696. En este sentido, el Concejo Deliberante entendió que “corresponde realizar una regulación razonable a la actividad” en línea con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, atendiendo así los lineamientos actuales de toda la jurisprudencia. En ese marco se reguló la actividad de la pirotecnia prohibiéndose la pirotecnia con efectos audibles de estruendo en el Partido de Almirante Brown. Claramente esto no implica la prohibición de toda la pirotecnia, sino únicamente de aquella que puede afectar la salud por su impacto sonoro. El intendente Cascallares remarcó que esta medida apunta a una “mayor inclusión e integración para romper juntos las barreras de estos trastornos que son el TGD y el TEA”. “La limitación a la venta de pirotecnia sonora va en ese sentido”, indicó el jefe comunal. El intendente browniano explicó que con esta medida se “reforzarán y profundizarán los controles para evitar la comercialización de pirotecnia no autorizada y también de aquella que por su sonoridad afecte a vecinos y a animales”. Desde diferentes sectores de la comunidad se viene destacando y saludando esta decisión municipal que para muchos vecinos constituye “un verdadero sueño”, tanto de familias, asociaciones sobre TEA y TGD y también protectoras de animales. Ante esta situación y ante este reclamo histórico, el Municipio responde apostando a la concientización sobre este importante tema y profundizando los controles ya existentes. CONCIENTIZACIÓN Y MÁS CONTROLES Por otra parte, desde la Comuna remarcaron que se profundizarán las campañas de concientización sobre los perjuicios que el ruido de la pirotecnia genera en muchos de los vecinos y también los controles para evitar su venta. En este sentido, si bien los controles se realizan durante todo el año, se profundizarán en estas épocas festivas como Navidad o Año Nuevo. Asimismo, toda la mercadería incautada además de ser sacada de circulación, será incinerada mediante un operativo conjunto realizado por bomberos y personal de Defensa Civil. La quema se llevará adelante en una zona estratégica, específicamente de características campestres, ubicada lejos de los vecinos para que no se vean afectados por el ruido. Todos los operativos de control serán efectuados en comercios pero también en la vía pública.

