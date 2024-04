Los peajes de rutas nacionales aumentan un 200% desde este viernes

Desde Vialidad explicaron que la actualización tarifaria obedece al aumento considerable registrado en la variación de precios de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo. Los peajes de los corredores viales nacionales, que incluyen algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, aumentarán un 200% desde este viernes 26 de abril, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 66/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Tras haber cumplimentado el proceso de participación ciudadana, Vialidad Nacional aprobó la puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios para los tramos I a X de rutas nacionales, concesionados por la empresa Corredores Viales S.A. Peajes: cuánto saldrá la tarifa a partir de este viernes La actualización tarifaria elevará el costo del peaje para autos de $300 a $900 en hora pico para accesos a CABA (Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas) y en cualquier franja horaria para el resto de los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El texto oficial determinó que los cuadros tarifarios aprobados “tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación durante dos días corridos, en por lo menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación”, por lo que empezarán a regir desde este viernes 26 de abril a las 00 horas. Desde Vialidad explicaron que “la actualización tarifaria de los peajes obedece al aumento considerable registrado en la variación de precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en el nivel de prestación de los servicios al usuario” y recordaron que “la última actualización había sido realizada en noviembre de 2023”. Además, anticiparon que habrá un nuevo aumento en junio indicando que “según un nuevo lineamiento del Gobierno nacional, a partir del mes de junio se efectuará un procedimiento de revisión mensual tarifaria a fin de evitar atrasos que puedan afectar la prestación de servicios en los corredores viales en cuestión”. Las nuevas tarifas en Autopista Ricchieri desde abril Motocicletas: $350

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $700 (y $900 en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1400 (y $1800 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1400 (y $1800 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2100 (y $2700 en hora pico)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $2800 (y $3600 en hora pico)

Vehículos de más de 6 ejes: $3500 (y $4500 en hora pico) Los nuevos valores en rutas nacionales Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $900 (antes $300)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1800 (antes $600)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1800 (antes $600)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2700 (antes $900)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $3600 (antes $1200)

Vehículos de más de 6 ejes: $4500 (antes $1500) Los corredores que aumentan sus peajes Corredor I (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy): – Fernández, – La Florida, – Molle Yaco – Cabeza de Buey

Corredor II (Provincia de Buenos Aires); – Junín

Corredor III (Chaco, Corrientes, Misiones): Colonia Victoria – Santa Ana – Ituzaingó – Riachuelo – Gral. Belgrano – Makallé

Corredor IV (San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires)- Larena – Solís – Venado Tuerto – Sampacho

Corredor V (Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero) – San Vicente – Ceres – Franck – Devoto

Corredor VI (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) – Zárate – Gral. Lagos – Carcarañá – James Craik

Corredor VII (Buenos Aires) – Vasconia – Uribelarrea – Hinojo – El Dorado – Cañuelas

Corredor VIII (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) – Villa Espil – Vicuña Mackenna – La paz – Junín

Corredor IX (Buenos Aires) – Boulogne Sur Mer – Mercado Central – Monte Grande – Ezeiza – Tristán Suárez – Riccheri – Donovan

Corredor X (La Pampa y Buenos Aires) – Trenque Lauquen – Olivera – 9 de Julio

Both comments and pings are currently closed.