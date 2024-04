Adrogue: detuvieron a una banda que realizaba entraderas

}La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas en la localidad de Adrogué a una banda de delincuentes que realizaba entraderas en el partido de Almirante Brown. La captura fue realizada por efectivos de la Comisaría 1ra. Adrogué en la intersección de Espora y Falucho, gracias al sistema de Anillo Digital instalado en los accesos al distrito. Todo comenzó con una denuncia de robo ocurrida el 17 de abril en una casa ubicada en Rosales al 900. A partir de eso se llevó adelante un exhaustivo trabajo investigativo que permitió identificar el rodado en el que la banda se trasladaba: un Toyota Etios negro. Gracias a esto, en las últimas horas se identificó al vehículo ingresando en la localidad de Adrogué a partir del sistema lector de patentes y tras un operativo cerrojo los ladrones fueron interceptados y detenidos. Los dos delincuentes, de 29 y 30 años fueron aprehendidos y el magistrado interventor dispuso además el secuestro del auto y de tres teléfonos celulares. Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora, que labró actuaciones por “robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda bajo la modalidad entradera”.

