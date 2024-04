Renunciaron dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano

Dos funcionarios renunciaron a sus cargos en el Ministerio de Capital Humano. Se trata de Maximiliano Keczeli quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Legal y Administrativa, y de Gerardo Marcelo Hita quien renunció a su cargo de director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Keczeli, en particular, era considerado el funcionario de mayor confianza de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Antes de su último puesto, fue director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – luego reemplazado por Hita – y también interventor del INCAA, donde luego lo reemplazó Carlos Pirovano.

