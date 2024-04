Renunciaron dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano

Dos funcionarios renunciaron a sus cargos en el Ministerio de Capital Humano. Se trata de Maximiliano Keczeli quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Legal y Administrativa, y de Gerardo Marcelo Hita quien renunció a su cargo de director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Keczeli, en particular, era considerado el funcionario de mayor confianza de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Antes de su último puesto, fue director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – luego reemplazado por Hita – y también interventor del INCAA, donde luego lo reemplazó Carlos Pirovano. , en particular, era considerado. Antes de su último puesto, fue director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales – luego reemplazado por Hita – y también interventor del INCAA, donde luego lo reemplazó Carlos Pirovano. En estos cuatro meses se registraron varias renuncias en el Ministerio de Capital Humano, que reúne las áreas de Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Cultura. Dentro la misma Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa a la que ahora renuncia Keczeli, a fines de febrero Capital Humano aceptó la renuncia a su cargo de Ricardo Daniel Spartano. A fines de marzo, Pettovello le pidió la renuncia a Marcelo Rubén Basilotta, titular de la Casa Patria Libertad, el edificio donde funcionan oficinas de la cartera, por presuntas “irregularidades” en su gestión. En tanto, Omar Yasin fue despedido por el presidente Javier Milei de la Secretaría de Trabajo. También se fueron Horacio Pitrau primero y Mariana Hortal Sueldo después. En la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia hubo también varias renuncias como las de Pablo Rodrigué, Rodrigo Aybar y Agustín Sánchez Orondo.

Both comments and pings are currently closed.