La Nación paralizó una obra clave y genero un fuerte reclamo del Instituto de Formación Docente N°41

Estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41 marcharon para reclamar al Gobierno Nacional por la paralización y el abandono de la obra del segundo edificio de aulas. La movilización se llevó adelante desde el Colegio Nacional de Adrogué hasta el predio del ISFD N°41 ubicado en Saavedra y Colombres para reclamar fundamentalmente por la continuidad de esta importante obra que había iniciado la anterior gestión nacional a mediados de 2023. El reclamo, además de la paralización de las obras, tuvo como objetivo también la defensa de la educación pública y también el rechazo al desfinanciamiento educativo de las universidades nacionales. “Todo surgió cuando nos enteramos que la obra estaba frenada desde diciembre por decisión del Gobierno Nacional. Eso nos paralizó y por eso decidimos organizarnos. Se trata de una obra que ya está comenzada y por la que había un compromiso de que se hiciera”, sostuvo la secretaria gremial del centro de estudiantes del ISFD N° 41, Bianca Montes. En esa línea, sostuvo que “también vamos a movilizarnos el martes 23 en defensa de las universidades en la Marcha Federal Universitaria para entender que la situación es delicada en todos los aspectos y que tenemos que estar apoyando y respaldando a la educación pública”, agregó. El ISFD N° 41 ya posee un edificio nuevo de aulas construido por la gestión del intendente Mariano Cascallares y ahora la comunidad educativa reclama por la continuidad de las obras del segundo edificio de aulas que hasta diciembre pasado se encontraban en marcha.

