Cascallares acompañó a 278 familias brownianas en la firma de su escritura

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de un nuevo acto de firma de escrituras junto a 278 familias de las localidades de Glew, Rafael Calzada, Ministro Rivadavia, Longchamps, San Francisco de Asís, Malvinas Argentinas, San Francisco Solano, Burzaco y José Mármol, que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura en Adrogué. El encuentro de escrituración se realizó en el edificio, ubicado en Esteban Adrogué N° 1224, y contó con la presencia de la escribana Natalia Navas de la Escribanía General de Gobierno bonaerense y el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko, entre otros funcionarios del Municipio. Este fue el primer acto de firmas de escrituras del año en curso, y en él se sellaron 278 documentos de los cuales 150 corresponden al Instituto de la Vivienda, 77 a la ley 10.830 y 51 a la Ley 24.320. La jornada reunió a familias enteras de los barrios 600 viviendas, Las Casitas y UPCN de Glew; 14 de Noviembre y 2 de Abril de Rafael Calzada; Altos del Castillo de Ministro Rivadavia; Viplastic de Longchamps; Don Orione y Suterh II de San Francisco de Asís; barrio Charcas y Salaberry de San Francisco Solano; La Cumbre de Burzaco; y Empleados de Comercio de Malvinas Argentinas. “Nos sentimos realmente muy felices de poder compartir este acto junto a cientos de familias de nuestro distrito ya que sabemos la importante que es tener una escritura, ser dueños, poder cumplir el sueño de la casa propia lo que nos genera certidumbre y tranquilidad”, señaló Mariano Cascallares durante la jornada. Asimismo, destacó el trabajo articulado con el gobierno provincial y todo el equipo municipal. De la actividad participaron también el secretario de Gobierno municipal, Juan Fabiani y la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, además de los delegados de las distintas localidades del distrito.

