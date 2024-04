Tras liberar los precios con el mega DNU, Luis Caputo se enojó con las prepagas por los aumentos

El ministro de Economía, Luis Caputo, amenazó a las empresas de medicina prepagas por los constantes aumentos de las cuotas, algo que es avalado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por este Gobierno y que promueve la “desregulación” de la economía. “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, escribió en su cuenta de Twitter. “Se les recontra fue la mano”. Esta no es la primera vez que el titular de Hacienda apunta hacia las empresas de salud, ya que al ser consultado durante la entrevista que le concedió a TN, sobre los aumentos aplicados desde desde diciembre, que superaron el 140%, comentó: Lo que omite decir Caputo es que los aumentos descontrolados, se produjeron a partir de la publicación del megadecreto que emitió el Gobierno en diciembre, dado que antes de eso, las compañías tenían que pedir permiso al estado para aumentar sus cuotas. Según el oficialismo, esto le iba a permitir competir libremente, pero lo que terminó sucediendo fue que Swiss Medical, OSDE y Galeno acordaron incrementos igual por encima de la inflación, arrastrando a sus colegas.

