Kicillof y Cascallares inauguraron una dependencia y presentaron equipamiento para la investigación del trafico de drogas

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró junto al intendente Mariano Cascallares, la nueva la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Almirante Brown en la localidad de Claypole, y entregó nuevo equipamiento. El acto se llevó adelante en el local municipal ubicado en las calles Félix Lora y Domingo Salaberry, y contó con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso; del ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown, Paula Eichel. Durante la actividad se realizó el tradicional corte de cintas y se entregaron también Unidades Móviles para trabajar en las Escenas del Crimen de la Policía Científica y morgueras para las delegaciones departamentales de nuestra región. La nueva Subdelegación de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas de Almirante Brown depende de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y es el área específica de la policía de la Provincia de Buenos Aires, dedicada a combatir el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Dicha tarea es realizada por personal altamente capacitado, el cual con la correspondiente autorización de los órganos judiciales competentes y mediante la realización de tareas de campo en forma encubierta, seguimientos, filmaciones y utilización de medios tecnológicos, entre otros. Los mismos se encargan de recabar toda la información solicitada tanto por parte de las Fiscalías temáticas provinciales, como con los Juzgado Federales en causas de mayor envergadura a nivel nacional, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables y/o autores de este terrible flagelo. “La mejor manera de dar respuesta al problema de los delitos complejos es con un Estado presente que invierte y trabaja de forma articulada con cada distrito. Estamos haciendo una inversión muy grande también en materia de equipamiento y formación para ampliar nuestras capacidades de investigación criminal”, sostuvo Axel Kicillof. Cascallares, por su parte, destacó que “seguimos trabajando articuladamente con el Gobierno Provincial para potenciar la prevención y la seguridad en Almirante Brown”. “En este caso con una subdelegación específica que trabajará sobre todo el territorio browniano para combatir el tráfico y la comercialización de drogas”, apuntó. De la recorrida por el nuevo espacio participaron también el presidente de la Comisión de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martin Borsetti, además de representantes y miembros del Poder Judicial que trabajan en la materia. Cabe destacar que la flamante dependencia funcionará en una dependencia que fue adquirida por la Comuna en 2019 en un gran estado de abandono, a partir de un reclamo de la comunidad que hace más de 30 años pedía su recuperación. De esta manera, luego de importantes trabajos de restauración e infraestructura, este emblemático espacio continúa sumando servicios para los vecinos y vecinas.

