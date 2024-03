Loma Hermosa: encontraron sin vida al adolescente de 17 años que se tiró a un zanjón en medio de la tormenta

Encontraron el cuerpo de Bryan Chávez, el adolescente de 17 años que se había arrojado al arroyo José Ingenieros de San Martín, mientras jugaba con amigos en medio del temporal. El arroyo dónde los tres adolescentes jugaban, tiene 80 a 100 metros de ancho y por las intensas lluvias había crecido 4 metros, a eso se le sumó que el chico no sabía nadar y la corriente lo arrastró, y desde el martes por la noche era intensamente buscado. El operativo, que contó con más de 50 bomberos voluntarios de San Martín, Tres de Febrero, Morón y Tortuguitas con kayak, buzos y botes, debió ser suspendido varias oportunidades por las inclemencias del cuerpo. Tras 18 horas de rastrillajes, lamentablemente este jueves por la mañana encontraron su cuerpo a 200 metros del lugar dónde estaba jugando y a dos metros de profundidad, según indicó la policía. En un video que se viralizó, se puede ver cómo los tres chicos se arrojaban al agua y lo rápido que la corriente los llevaba

