El municipio anunció un acuerdo de precios con la Camara de Comerciantes Chinos de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que arribó a un Acuerdo de Precios con la Unión de Comerciantes Chinos browniana (U.C.C.A.B.) a partir del cual las vecinas y los vecinos podrán adquirir productos con descuentos especiales hasta el 31 de marzo. Se anticipó que dicho acuerdo es prorrogable de cara a los próximos meses del presente año. “Continuamos presentando acuerdos con distintos sectores comerciales de nuestro distrito para cuidar el bolsillo de nuestra gente en este contexto socioeconómico que estamos atravesando tan complejo a nivel nacional”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Entre las promociones se destacan el Dulce de Leche (x 400 gramos) con 25% de descuento, el Pack Familiar de Criollitas a $900, el Kilo de Azúcar a $800, el Puré de Tomate (x 520 gramos) a $650, los Fideos (x 500 gramos) a $650, y Lavandina (x 1 litro) a $500. También la Leche Larga Vida (x 1 litro) con 25% de descuento, la Manteca La Serenísima (x 200 gramos) a $1900, el Rollo de Cocina a $990, la Harina Tripe 000 (x 1 kilo) a $650, el Arroz Largo Fino (x 1 kilo) a $1600 y el Queso Rallado (x 40 gramos) a $700. Este importante acuerdo rubricado entre la Comuna y la Unión de Comerciantes Chinos se suma al realizado con el Frigorífico Morres para adquirir cortes de carne a precios accesibles; con el acordado con el Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown y con librerías del distrito que permite a los vecinos y vecinas acceder a un 20 por ciento de descuento en las compras. Todos ellos se encuentran vigentes permitiéndole a las vecinas y los vecinos brownianos acceder a productos de calidad a precios más accesibles. Listado de supermercados adheridos al Acuerdo de Precios Longchamps

-Super Mia (Espora N°5784) -La Familia (San Martín N°1933) -Super De Tutti (Vernier N°735) -Supermercado Suerte (Kellertas N°347) -Super Argenchino (Pintos N°2998) -Super Panda (Av. Hipólito Yrigoyen N°19660) -Supermercado Lee (Perrando N°1448) -Super Dulce (Lorenzini N°3471) -Comercio (San Martín N°1266) Glew

-Super Santa Fe (Pcia. de Santa Fe N°55) -Supermercado Mega (San Martín N°2408) -Supermercado Tendy (Oran N°138) -Super Tendy (Yerbal N°999) -Comercio (Justicia N°2957) José Mármol -Super 999 (20 de Septiembre N°68) -Super Bynnon (Bynnon N°4298) -Super Tucumán (Tucumán N°946) Burzaco -Super Arzeno (Prieto N°1458) -Super Universo (Alem N°330) -Super Alianza (2 de Abril N°1576) -Super Luna (Humberto Primo N°1916) -Supermercado Universo (Sempere N°1630) -Super Argenchino (Arenales N°3540) -Supermercado Lozano (Humberto Primo N°416) -Supermercado L&M (Melián N°1324) Rafael Calzada -Supermercado Banker (Av. San Martín N°2350) -Super Alianza (El Picaflor N°3150) -Super Victoria (Pi y Margall N°1140) -Supermercado Dicha II (Av. San Martín N°5210) Claypole -Super Alianza (Leguizamóm N°250) -El Remanso Market (Figueroa N°60) -Supermercado Luna (Alcorta N°4417) -Supermercado Vigoroso (Virrey Loreto N°3760) -Super Biantai (Figueroa N°588) -Supermercado Dulce (Alsina N°4276) -Super Eterno (Collet N°1236) Malvinas Argentinas -Supermercado Market (Pintos N°568) -Super Honey (Guatambú N°480) Adrogué -Super Gorriti (Juan Domingo Perón N°1325) -Super Dai (Av. San Martín N°315) -La Manzanita (Mitre N°1136)

