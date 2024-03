Diputados aprobó un proyecto de Cascallares para evitar las inundaciones en el conurbano

En su primera sesión del año, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción ayer a un proyecto de autoría de Mariano Cascallares que crea el Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Francisco – Las Piedras beneficiando a los partidos de Almirante Brown, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela y Pdte Perón. Mariano Cascallares indicó que “la creación del Comité de Cuenca Hídrica es la herramienta que nos permitirá junto a intendentes y legisladores avanzar con las obras y las mejoras que necesitan los vecinos de nuestra región para seguir mejorando su calidad de vida”. El proyecto de ley contó con un fuerte apoyo de diversos bloques legislativos como Unión por la Patria, el radicalismo, el PRO e incluso un sector de los libertarios. Previo a su aprobación, la semana pasada la iniciativa había recibido despacho favorable en un plenario de las Comisiones de Presupuesto e Impuestos; Asuntos Constitucionales y Justicia; Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara baja bonaerense. Los intendentes y legisladores impulsores de este proyecto que ya cuenta con media sanción aseguraron que cerca de un millón cien mil bonaerenses se verían beneficiados con el plan hídrico que apunta a resolver problemas de inundaciones y, al mismo tiempo, controlar la calidad del agua y así evitar “afectaciones a la comunidad”. La realidad es que los jefes comunales consideran al Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Francisco – Las Piedras como una herramienta clave que les permitirá acceder a financiamiento para poder concretar las obras hidráulicas tan necesarias en la mencionada región. Se trata de un mecanismo que se hace cada vez más necesario en estos tiempos en los que el Gobierno Nacional está paralizando las obras públicas en marcha reduciendo a cero la inversión en esa materia tan importante.

