Todos los equipos del municipio trabajan en la calle mitigando los efectos de la tormenta

El Municipio de Almirante Brown informó que la totalidad de los equipos de Defensa Civil, de la Secretaría de Gestión Descentralizada y de las Delegaciones Municipales llevan adelante operativos dando respuesta frente a la tormenta que afecta a toda la región del AMBA. Los trabajos preventivos se vienen desarrollando desde el fin de semana y se profundizaron en las últimas 48 horas ante el alerta del temporal por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el área metropolitana. “Como lo hacemos siempre estamos en las localidades y en los barrios previniendo y dando respuesta a nuestros vecinos frente a la combinación de viento y lluvia que se produjo en las últimas horas”, indicó el intendente Mario Cascallares que monitoreó la situación durante toda la noche desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco. A las 9,30 horas de hoy se había registrado la caída de 97,5 milímetros de lluvia en nuestro distrito. Equipos de Defensa Civil continúan llevando adelante trabajos de retiro de árboles y ramas caídas, mientras se sigue concretando la limpieza de sumideros, ductos y bocas de tormenta para facilitar el escurrimiento del agua. Mientras tanto los equipos de las Delegaciones Municipales recorren en forma constante los barrios verificando el estado de las calles y notificando sobre casos que requieran la intervención municipal Vale destacar que a las tareas realizadas por la Comuna browniana se le sumó la Secretaría de Infraestructura relevando algunas estructuras que sufrieron daños como consecuencia principalmente del viento. Uno de los puntos afectados fue un Gimnasio de Claypole que recibió la asistencia de Defensa Civil, Bomberos y la Policía, sin que se registre ningún herido. Mientras tanto el Municipio de Almirante Brown difundió para urgencias el teléfono 2206 1300 del COM, la línea 147 y la App Brown Previene que ya utilizan miles de vecinas y vecinos. Finalmente se difundieron recomendaciones como evitar sacar la basura, evitar detenerse o refugiarse debajo de árboles, evitar tocas las columnas de alumbrado y despejar rejillas, balcones o patios facilitando el escurrimiento del agua.

