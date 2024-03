Cascallares participó de un emotivo homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Día de San Patricio

En el marco del Día de San Patricio el intendente municipal, Mariano Cascallares, junto al Embajador de Irlanda en Argentina, Gerard McCOy y el ministro de Promoción del Comercio y Transformación Digital de Irlanda, Dara Calleary, visitaron la tumba del Almirante Guillermo Brown en el Cementerio de la Recoleta donde brindaron un sentido homenaje. Luego de la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo del primer almirante de la Armada Argentina donde se brindó un emotivo reconocimiento, las autoridades hicieron lo propio en el panteón de Anthony Dominic Fahy, sacerdote dominical que sirvió como capellán de la comunidad irlandesa en Buenos Aires a mediados del siglo XIX, amigo y confesor de su compatriota Guillermo Brown. Durante la jornada, que contó con la participación por parte de la delegación irlandesa, de la jefa adjunta de la Misión, Sara Maguire, y el Cónsul, Deirdre O´Flaherty; y el presidente del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio Cultural de Almirante Brown, Emilio Klubus, también se realizó una recorrida por las tumbas de Eva Perón y del ex presidente, Raúl Alfonsín. También visitaron el espacio donde descasan los restos de Cecilia Grierson, profesora, filántropa y la primera doctora en medicina de nacionalidad argentina y de Elvira Rawson, una de las mujeres más revolucionarias de la historia argentina y la segunda médica diplomada en Buenos Aires. Luego de la recorrida las autoridades participaron de una amena reunión donde destacaron el lazo de hermandad que une al distrito de Almirante Brown con el Condado de Mayo, Foxfor, Irlanda, país natal del héroe naval. “Con Irlanda, estamos unidos por la figura del gran Almirante Guillermo Brown, el padre de la Patria en el mar, a quien siempre rendimos homenaje en esta ocasión en el día de San Patricio. En tanto, seguimos promoviendo un lazo de fraternidad entre ambos pueblos para un intercambio cultural, educativo, turístico y promocional”, señaló Mariano Cascallares.

