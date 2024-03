Día de la Memoria: la CGT se suma a la marcha junto a organismos de derechos humanos

Durante una conferencia de prensa en su sede de Azopardo, junto a referentes de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la CGT confirmó este lunes que se suma a la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memora, en la que se espera que haya consignas contra el Gobierno de Javier Milei. Héctor Daer, quien estuvo acompañado por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, y la de Madres-Línea Fundadora, Tati Almeida, además del Premio Nobel de La Paz Adolfo Pérez Esquivel. La iniciativa fue confirmada por el cosecretario general de la CGT, quien estuvo acompañado por la titular de Abuelas,, y la de Madres-Línea Fundadora,, además del Premio Nobel de La Paz Participaron también los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Rodolfo Daer (Alimentación), Julio Piumato (Judiciales), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Roberto Baradel (CTERA) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), entre otros. En un comunicado, la CGT sostuvo que se definió “convocar a conmemorar en unidad por los crímenes de lesa humanidad y las políticas económicas y sociales de la última dictadura militar que tanto daño hicieron en nuestro pueblo”. “Este año nos encuentra frente a un plan económico que reedita aquellos objetivos de pobreza extrema y beneficios para los grupos económicos concentrados. Otra vez es el momento de expresar MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. Es el momento de la REBELDÍA”, agregaron, al cuestionar a la actual gestión de Milei. Durante la marcha del próximo domingo se leerá un documento elaborado por todos los sectores con mensajes de repudio al gobierno libertario. “La CGT, junto a las dos CTA y los movimientos sociales, se suman a la convocatoria de los organismos de Derechos Humanos para reventar la Plaza este 24 de marzo. Frente a la crueldad y la miseria planificada, vamos a defender a la Patria y la Democracia. Más que nunca: Memoria, Verdad y Justicia”, escribió en la red social X el ex ministro del Interior y dirigente de La Cámpora Eduardo de Pedro.

