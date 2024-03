Tras finalizar su puesta en valor, Cascallares reinaguró el museo de arte “Claudio León Sempere”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de la reapertura del Museo de Arte “Claudio León Sempere” y de la inauguración del Centro Municipal de Artes Visuales y Clásicas que funcionará en dicho espacio, luego de que finalizaran importantes obras de refacción y puesta en valor que concretó el Municipio. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en la calle Colón N°581 de Burzaco, donde Cascallares descubrió una placa conmemorativa y realizó un recorrido de las nuevas instalaciones que a partir de ahora nucleará la exposición de las obras de arte con talleres y la realización de la Diplomatura en Artes Visuales de la Comuna browniana. Los trabajos tuvieron como principal objetivo fortalecer la estructura del edificio, poniendo en valor sus tres pisos con mejoras eléctricas, climatización, equipamiento, nuevos pisos y tareas de pintura, en la que se respetaron las representaciones artísticas existentes, además de la refacción de aulas para talleres y un salón de usos múltiples. Asimismo, el museo funcionará como segunda galería de artes públicas del distrito para artistas locales, además de la que ya funciona en la Casa de la Cultura de Adrogué. “Estamos muy felices de reinaugurar este histórico espacio que conserva más de 200 obras que abarcan diferentes disciplinas como dibujo, pintura, fotografía, cerámica, técnicas mixtas y grabado, para que pueda ser disfrutado por nuestros vecinos y vecinas, y que a partir de ahora será sede del Centro Municipal de Artes Visuales y Clásicas”, sostuvo Cascallares. La actividad contó con la presencia de profesores, estudiantes, amigos y familiares de Oscar Rivera, además de los artistas locales Luciana Fernández y Martín Hiriart, quienes leyeron un cuento sobre el célebre artista que fue declarado Ciudadano Ilustre de Almirante Brown y merecedor de más de 60 premios y distinciones nacionales e internacionales. De esta manera, en el histórico museo, bautizado con el nombre del creador del Monumento a la Bandera de Burzaco, funcionará también la Diplomatura en Artes Visuales que brinda el Municipio de Almirante Brown con la Universidad Nacional de las Artes a través de distintos talleres orientados de dibujo, pintura, cerámica, vidrio, y mosaico. El mismo fue dirigido hasta 2019 por el célebre artista Oscar Rivera, fallecido ese año, quien fuera declarado como Ciudadano Ilustre de Almirante Brown. Dijeron presente también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez; el presidente del Instituto Estudios Históricos y Patrimonio, Emilio Klubus; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros; la delegada Municipal de Burzaco, Andrea Capasso; y la hija de Oscar Rivera, Laura Rivera.

Both comments and pings are currently closed.