Avanza las obras viales en los diversos barrios y localidades de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo las obras viales en las diversas localidades y barrios del distrito, con diferentes intervenciones en materia de bacheo en hormigón y mantenimiento de las calzadas adoquinadas. Con el objetivo de mejorar la transitabilidad y conectividad, continúan los trabajos de reconstrucción de las trazas de forma simultánea en diversas localidades de la comuna. En ese sentido, en San Francisco Solano se realiza el arreglo del pavimento de la calle Juan Brahms, entre El Picaflor y El Gorrión. En tanto, en la intersección de las calles Romero y Humahuaca en el barrio Don Orione en San Francisco de Asís, se ejecuta el bacheo en hormigón de la traza. También en Adrogué se trabaja en el cruce de Amenedo y las vías del ferrocarril con mejoras viales en dicha zona. Mientras que sobre la calle Dorrego en José Mármol -en una extensión de 300 metros- además de cordón cuneta se procede al arreglo de toda la calzada adoquinada. “Seguimos trabajando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos y vecinas. Todas las mejoras son muy importantes, y transitar por calles en buenas condiciones también, por eso avanzamos con tareas de bacheo que nos permitan optimizar la circulación y conectividad entre los distintos barrios de Almirante Brown”, señaló el intendente Mariano Cascallares. Finalmente los trabajos en marcha incluyen a un importante tramo de la calle Soto Acebal en la localidad de Malvinas Argentinas. Allí también se mejora la transitabilidad y accesibilidad a partir de la instalación de un nuevo piso con cordón cuneta.

