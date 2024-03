Julian Alvarez, duro contra Edesur

El intendente de Lanús Julián Álvarez recorrió en el día de hoy los barrios afectados por los cortes de suministro de luz. “Hoy viernes tenemos 8.000 hogares sin luz y 27 estaciones transformadoras sin funcionamiento. Fue muy grave la tormenta, pero también es muy grave la desidia de Edesur, que envía menos cuadrillas de las que tendría que enviar a nuestro distrito. Es por eso que vamos a tomar una serie de medidas”, aseguró Álvarez. En ese sentido, el intendente confirmó la toma de tres decisiones: “Vamos a aplicar la máxima multa posible a Edesur, de modo tal que les pedimos a los vecinos que hagan las denuncias correspondientes a Defensa del Consumidor. También vamos a enviar al Concejo Deliberante de Lanús la eximición de tasas para los comerciantes afectados. Y vamos a hacer un convenio con el Colegio de Abogados para que patrocine a los comerciantes en el lucro cesante sufrido”. “Les pido a los vecinos y vecinas que hagan todas la denuncias correspondientes así podemos caerle a Edesur con el mayor peso de la Ley”, concluyó Álvarez. Frente al temporal, Lanús Gobierno actuó desde el primer día para paliar las consecuencias. A través de Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Social se asistió y se continúa asistiendo a los vecinos y vecinas afectados, acercándoles alimentos, artículos de limpieza, ropa, calzado y otros productos necesarios. Asimismo, la secretaría de Espacios y Servicios Públicos realiza tareas de mantenimiento y limpieza del distrito.

