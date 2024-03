En el Día Mundial de los Derechos del consumidor el municipio suma un canal de comunicación con los vecinos

El Municipio de Almirante Brown abrió una nueva vía de comunicación para la Oficina de Defensa del Consumidor, en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, para seguir acercando servicios a los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Se trata del número de Whatsapp 11-6960-2391 que está disponible de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, para atender inquietudes y reclamos, acercar documentación o evacuar cualquier tipo de consulta de parte de los vecinos. Este Whatsapp se suma a los canales habituales como es la web: www.almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor, el email defensaconsumidor@brown.gob.ar, y el número de teléfono 5034-6200, con los internos 211 / 212 / 213. “Con el objetivo de seguir descentralizando y sumando servicios para nuestros vecinos y vecinas, desde la Oficina de Defensa al Consumidor incorporamos un nuevo número de Whatsapp para agilizar todo el proceso de consultas y reclamos”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Entre los trámites que pueden realizarse se encuentran reclamos y mediaciones vinculados a falencias en servicios, automotores y planes de ahorro, bancos y tarjetas, cupones de descuento, cursos y educación, electrodomésticos y garantías, productos defectuosos, compras por internet, turismo y medicina prepaga. La Comuna browniana destacó que las principales temáticas que se atienden son reclamos por problemas con electrodomésticos, telecomunicaciones y con los servicios públicos.

Both comments and pings are currently closed.