El SMN emite alerta naranja y amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico nivel naranja y amarillo por tormentas en Buenos Aires, Jujuy, Salta, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Según el organismo, para este martes 12 de marzo, las provincias bajo alerta se verán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Además, indicó que las lluvias podrán estar acompañadas por “ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Todas las provincias mencionadas se encuentran bajo alerta amarilla, la cual advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“. En tanto, en Buenos Aires, rige un alerta naranja, el cual indica que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. En la provincia, se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas que podrán estar acompañadas por “fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Las zonas afectadas son: Almirante Brown – Avellaneda – Berazategui – Florencio Varela – Lanús – Lomas de Zamora – Presidente Perón – Quilmes.

Este de Castelli – Este de Chascomús – Este de Dolores – Este de Lezama – Este de Magdalena – Este de Punta Indio – Este de Tordillo.

Oeste de Castelli – Oeste de Chascomús – Oeste de Dolores – Oeste de General Lavalle – Oeste de Lezama – Oeste de Punta Indio – Oeste de Tordillo – Pila.

Azul – Rauch – Tapalqué – Zona baja de Benito Juárez – Zona baja de Tandil.

General La Madrid – Laprida – Olavarría.

Adolfo Alsina – Daireaux – Guaminí – Pellegrini – Salliqueló – Trenque Lauquen – Tres Lomas.

Florentino Ameghino – General Villegas – Rivadavia.

Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto.

Baradero – Ramallo – San Nicolás – San Pedro.

Alberti – Bragado – Chivilcoy – General Viamonte – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo. Recomendaciones del SMN por el alerta naranja y amarillo En cuanto al alerta amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda: No sacar la basura; evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. En tanto, para evitar accidentes durante el alerta naranja, el organismo brinda los siguientes consejos: Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. La Ciudad desplegó un operativo de emergencia por las tormentas En Mataderos, Palermo y Parque Avellaneda ya cayeron casi 100 milímetros por el temporal. En este último barrio, se registraron casi 60 milímetros en 1 hora. Además, hay 7 casos de cortes de calles por caída de ramas, 4 de ellos afectando el tránsito. Son 2 en la Comuna 11; 2 en Comuna 13; 1 en Comuna 14; 1 en Comuna 12; , 1 Comuna 5 y 1 en Comuna 2. Los incidentes ya fueron reportados en el CUCC y y se trabaja para removerlos. Por su parte, todos los pasos bajo a nivel se encuentran sin anegamientos, aunque se dispusieron controles adicionales en los siguientes: PBN Elcano.

PBN Arias.

PBN Congreso.

Av Libertador y Campos Salles..

Av Libertador entre V Loreto y Teodoro García

PBN Salguero.

PBN Sarmiento.

Av. Santa Fe y Ángel Justiniano Carranza.

PBN Del Formentista.

PBN San Martín.

PBN Yatay.

PBN B. Mitre y Jean Jaures. Asimismo, por precaución, se decidió cerrar la sede de atención de licencias de conducir en Parque Roca para que no peligren equipamientos, y además para las personas que deban trasladarse hasta allí. Cuándo deja de llover en el AMBA Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en CABA y alrededores se presentarán tormentas fuertes durante este martes. Mientras tanto, el miércoles continuarán durante todo el día, sobre todo durante las primeras horas de la madrugada y hasta el mediodía. Para el jueves, se esperan chaparrones por la mañana y lluvias aisladas para la tarde/noche, mientras que el viernes se prevé que deje de llover en el AMBA, con una probabilidad del 10% durante todo el día.

