Los equipos del municipio de Brown trabajan en la calle mitigando los efectos de la tormenta

El Municipio de Almirante Brown informó que desde ayer lunes y durante toda la madrugada del martes lleva adelante un intenso operativo dando respuesta en las doce localidades frente al temporal que azotó a toda la zona sur del Conurbano. Gracias al constante y rápido accionar de las cuadrillas, los inconvenientes generados por las lluvias en el distrito fueron mitigados al mínimo pese a que entre ayer y lo que va de la jornada de hoy, sólo en el partido de Almirante Brown, ya cayeron más de 80 milímetros de agua. En efecto, los equipos de Gestión Descentralizada, de las Delegaciones Municipales y de Defensa Civil continúan recorriendo los barrios y localidades interviniendo y reforzando los trabajos de limpieza y desobstrucción de cursos de agua que realiza la Comuna durante todo el año. En paralelo hay camiones que desobstruyen las bocas de tormenta y ductos, debido a la gran cantidad de agua que cayó en pocas horas, y también cuadrillas que recogen árboles caídos y también postes afectados por el temporal. “En Almirante Brown estamos trabajando fuertemente para mitigar al mínimo los efectos del temporal, profundizando fuertemente los trabajos que se realizan todo el año de limpieza y desobstrucción de cursos de agua”, destacó el intendente Mariano Cascallares. También se están supervisando constantemente los niveles de agua de los arroyos, además se realizan tareas de desmalezamiento, profundizando los trabajos que se llevan a cabo de forma cotidiana en nuestro distrito. Cabe recordar que ante inquietudes o en caso de cualquier emergencia las y los vecinos pueden comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco a la línea 147, o llamando a los teléfonos 2206-1300 o al 2206-1360 o al número 4238-2595 durante las 24 horas. También se indicó que se encuentra habilitada la App Brown Previene que ya utilizan miles de vecinos.

