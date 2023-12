Cascallares entregó distinciones a trabajadores municipales que cumplieron 25 años de servicio

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó junto al secretario de Gobierno Juan Fabiani el tradicional brindis de fin de año con las y los trabajadores municipales brownianos y entregó distinciones a aquellos que están cumpliendo 25 años de servicio. La emotiva actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde Cascallares y Fabiani hicieron entrega de las medallas por el servicio prestado a Evangelina Isabel Quevedo, Hugo Hernán Barragán, Julio Ezequiel Cardozo, Javier Eduardo Guzzetti, Sandra Victoria Soto, Liliana Ester Machuca y Rubén Darío Veloso. Además, se realizó un emotivo minuto de silencio en homenaje al personal municipal fallecido durante este año: Carlos Alberto Giménez, Cecilia Inés Palmas, David Manuel Gómez, Noemí Avellaneda, Pablo Luis Calcagno, Marta Valdez, Sergio Daniel Calatayud, Juan Carlos Martín, Nestor Edgardo Sicher y Alberto Daniel Vélez. Finalmente se llevó a cabo el tradicional brindis de fin de año, donde el jefe comunal realizó un balance del 2023 y agradeció el “enorme trabajo realizado por todos los trabajadores y trabajadoras municipales de todas las áreas, quienes son un verdadero ejemplo de servicio para nuestra querida comunidad”. Estuvieron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario General, Alan Grin; el director general de Recursos Humanos, Martín Campiotti, y la directora de Personal de la Comuna, Silvia Ventura.

