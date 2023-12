El boleto mínimo de coletivo pasará a costar $76,92

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará a $76,92 desde el 1 de enero del 2024, mientras que el 15 se celebraría una audiencia pública para determinar el precio desde entonces, que sería entre $200 y $400. Se tratará del valor del boleto mínimo de este transporte público, luego de la decisión del Gobierno Nacional de sacar los subsidios. “El descongelamiento de la tarifa de pasajeros a partir de enero del 2024, elevándose la misma a $76,92 para el tramo inicial”, detalló el ministerio de Infraestructura a través de un comunicado. Por otro lado, el escrito señala también que se establecerá una metodología de trabajo con el objetivo de reducir paulatinamente la incidencia del subsidio a la oferta que “ha generado graves distorsiones en el actual modelo, incrementando la participación en el ingreso de las empresas de la tarifa pagada por los usuarios”. Se estima que si se realiza una quita del subsidio del 30% en una primera instancia, como anunció el ministro de Economía Luis Caputo, el boleto mínimo podría superar los 400 pesos. Por último, el comunicado se señala que continuará la política de subsidio a los usuarios a través de los atributos sociales, canalizada por medio de la tarjeta SUBE.

