Lanús: hallaron el cadáver descuartizado de un hombre dentro de una valija

El cadáver de un hombre descuartizado, sin manos ni cabeza, fue hallado en una plaza de la localidad bonaerense de Valentín Alsina, Lanús, y los investigadores intentaban identificar a la víctima, mientras esperaban el informe de autopsia para saber cómo murió. El hallazgo ocurrió este lunes por la mañana en una plaza ubicada en la esquina de las calles República Argentina y Paso de la Patria de la mencionada localidad del partido de Lanús, donde trabajaban un fiscal, distintos jefes policiales y peritos de Policía Científica. al salir de su casa, se encontró con una valija color negra de grandes dimensiones y al abrirla para saber qué contenía, vio un cuerpo. Voceros policiales explicaron a Télam que fue un vecino que vive a pocos metros, sobre la calle República Argentina, quien llamó a la línea de emergencias 911 para reportar que Al lugar arribó personal de la comisaría 3ra. de Lanús, con jurisdicción en esa zona, cuyo personal constató que dentro de la valija y envuelto en una sábana con manchas de sangre, había un cadáver mutilado. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos de Policía Científica quienes determinaron que se trataba del cuerpo incompleto de un hombre delgado al que le habían amputado la cabeza, las manos y el pie derecho, en lo que podría ser una maniobra intencional para dificultad la identificación de la víctima. Los médicos que trabajaron en el lugar señalaron que la víctima podría tener una edad de alrededor de 50 años. Al lugar arribaron los jefes policiales de la zona y el fiscal en turno, Martín Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús, que dispuso el traslado del cuerpo y la valija, para que sea analizado en su conjunto en la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se realizará la autopsia. “Todavía no sabemos las causas de muerte, esperaremos el informe de los forenses en la morgue. Lo que sí está claro es que la intención de el o los asesinos con esta mutilación fue complicar la investigación”, dijo a Télam un jefe policial que trabaja en el caso. Otra fuente de la investigación reveló que ya se está trabajando “con algunos videos de cámaras de seguridad” y no descartan que la víctima “sea de la zona”. El fiscal Rodríguez, caratuló la causa como “homicidio” y también convocó para la pesquisa a los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda-Lanús.

