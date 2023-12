Nueve provincias bajo alerta amarilla por tormentas para Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una “alerta nivel amarillo” por tormentas en nueve provincias y tres por “nivel naranja” para el domingo 24 de diciembre, en coincidencia con la celebración de Nochebuena. El sur de Chaco y Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, el norte y sur de Santa Fe, la totalidad de San Luis y La Pampa, el sur de Córdoba y el este de Río Negro, y casi la totalidad de Mendoza están bajo “alerta amarilla por tormentas”. Por su parte, gran parte del centro y el sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo “alerta naranja por tormenta” como así también el noreste de la provincia de Río Negro. De acuerdo a las previsiones, la alerta naranja por lluvias intensas estarán acompañadas por actividad eléctrica muy intensa, ráfagas entre 70 y 90 kilómetros por hora, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros. Para el noreste de Río Negro se esperan precipitaciones de entre 40 y 70 milímetros con ráfagas de hasta los 100 kilómetros por hora. En tanto, la alerta amarilla se debe a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”. Además, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas entre 50 y 70 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros. En la provincia de San Luis y el centro noreste de Mendoza se prevén valores de precipitación entre los 15 y 40 milímetros. Para este domingo, el organismo prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tormentas aisladas durante la madrugada, y lluvias aisladas a la mañana, que volverán para la Nochebuena. Detalles de la situación en el área bonaerense El Servicio Metorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para buena parte del territorio de la provincia de Buenos Aires para la noche de este sábado y madrugada del domingo. Tras el violento fenómeno de Bahía Blanca, donde fallecieron 13 personas, y los sucesivos temporales que golpearon a Olavarría, las autoridades extremaron las recomendaciones para mantenerse en lugares seguros ya que se anuncian tormentas eléctricas, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo. El SMN estimó que habrá lluvias que oscilarían entre los 20 y los 50 milímetros. Asimismo se emitió un segundo alerta que ocupa la zona del Salado y la Costa Atlántica bonaerense por lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. El SMN estimó que habrá lluvias que oscilarían entre los 20 y los 50 milímetros. El fenómeno abarca a los municipios de Gonzales Chaves, Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Dolores, General Alvarado, General Guido, General Madariaga, General Pueyrredon, Laprida, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea , Olavarría, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil y Villa Gesell.

