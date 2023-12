Javier Milei anunció en cadena nacional el mega DNU que desregula la economía

El presidente Javier Milei presentó este miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un “plan de estabilización de shock”, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. Al brindar un mensaje por cadena nacional, Milei destacó que de esta forma se inicia el “camino de la reconstrucción” del país después de la “enorme crisis” heredada. El DNU, que será publicado en el Boletín Oficial, contiene medidas como la derogación de ley de Alquileres y de la ley de Abastecimiento, entre decenas de disposiciones. También incluye la derogación de leyes como la de “góndolas, Compre Nacional, observatorio de precios, las leyes de promoción de industrial y promoción comercial”, dijo el Presidente. El decreto contiene también la eliminación de normativas que “impiden la privatización de empresas públicas” y del “régimen de sociedades del Estado”, para avanzar hacia la “transformación de todas las empresas del Estado para su posterior privatización”. Acompañado por todos los miembros de su gabinete, el mandatario enumeró “30 de las más de 300” reformas, medidas y derogaciones que incluye el DNU para “comenzar la reconstrucción del país”. Así, amplió que habrá derogación de leyes que regulan el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga y obras sociales, empresas farmacéuticas, el sector turístico, registro automotor, clubes de fútbol, ley de tierras, modificación del código civil y comercial, y la sección total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas. El mandatario señaló que su administración estuvo enfocada en “intentar contener la enorme crisis que heredamos” y que por eso diseñó un “plan de estabilización de shock que comprende un plan de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio y una política monetaria que incluye saneamiento del Banco Central Central”. Por otro lado, anunció que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un paquete de leyes cuyo contenido aún se desconoce. “La crisis requiere de acción inmediata”, consideró el mandatario. Javier Milei anunció su paquete de medidas por DNU Los 30 puntos del DNU que adelantó Javier Milei Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca mas atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. Derogación de la Ley de Promoción Industrial. Derogación de la Ley de Promoción Comercial. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas publicas. Derogación del régimen de sociedades del Estado. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Implementación de la política de cielos abiertos. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de futbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. Desregulación de los servicios de internet satelital. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. Incorporación de herramientas digitales para tramites de los registros automotores. El decreto completo de Javier Milei

Both comments and pings are currently closed.