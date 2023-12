Cascallares acompañó a los bomberos de Glew en la presentación de una autobomba y un camión cisterna nuevos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el secretario de Gobierno Juan Fabiani acompañaron a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew en la presentación de una autobomba y un camión cisterna, dos nuevos vehículos que se suman para potenciar el importante trabajo que realizan cada día al servicio de la comunidad. La visita se llevó adelante en las instalaciones del destacamento ubicado en Sarmiento N° 221, en el barrio Santa Ana, donde se avanzó también en los últimos meses con la construcción de nuevas dependencias, entre ellas, vestuarios, sala de reuniones y de administración. “Estamos muy contentos acompañando a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, que hace poco días incorporó un autobomba y un camión cisterna, dos importantes vehículos que se suman para potenciar el valioso trabajo que realizan cada día”, destacó Mariano Cascallares. Durante la actividad, Cascallares se subió a la nueva autobomba junto con el jefe de Cuerpo Activo de los Bomberos de Glew, Hernán Fernández, y recorrieron algunas calles del distrito dándoles las buenas noticias a los vecinos y las vecinas. El nuevo camión autobomba es un Mercedes Benz 12 22 que se suma como una segunda dotación para el traslado de ocho bomberos con todo el equipamiento necesario para las emergencias, en tanto que el camión cisterna es un Renault Premium con capacidad de 13 mil litros. Finalmente, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Glew, Hernán Fernández subrayó que “para nosotros es un orgullo y un objetivo cumplido seguir sumando dotaciones y equipamiento al querido destacamento para seguir mejorando la atención y la respuesta en Glew, esta querida localidad que a cada año crece a pasos agigantados”. Vale destacar que desde el inicio de la actual gestión municipal se estableció una Retribución Mensual Automática y Directa para que puedan cubrir sus gastos operativos y seguir incorporando equipamiento, mejorando la protección para el personal de servicio.

