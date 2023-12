Milei hablará por cadena nacional para anunciar la desregulación económica

El presidente Javier Milei brindará este miércoles al mediodía un mensaje por cadena nacional, el primero desde el inicio de su gestión el 10 de diciembre, en el que anunciará su plan de desregulación económica, informaron hoy fuentes oficiales. El mensaje será emitido a las 12, anticipó el ministro del Interior, Guillermo Francos. El Gobierno ultimaba los detalles para dar a conocer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que tiene como objetivo la desregulación en varias áreas de la economía, y que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. “Lo que va a anunciar el Presidente es el DNU que será publicado en el Boletín Oficial mañana”, expresó Francos en declaraciones al canal La Nación+. El portavoz presidencial Manuel Adorni había adelantado por la mañana que es “inminente” la firma y difusión de ese DNU. El otro tema que la administración de Milei consideraba por estos días es el posible envío al Congreso de una ley “ómnibus” con varios proyectos de reforma que necesitan aprobación legislativa. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a firmó que se buscará “aprobar lo antes posible” el paquete de leyes que enviará esta semana el Gobierno junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias, donde podría incluirse la reposición del Impuesto a las Ganancias por el plazo de un año, lo que dejará sin efecto la modificación de septiembre por la cual se eliminó ese tributo para los empleados que perciban hasta 15 salarios mínimos. El DNU contendría ajustes en gastos del Estado, modificaciones del régimen laboral y las mencionadas desregulaciones económicas.

