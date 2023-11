Kicillof y Cascallares dialogaron sobre las obras en ejecución y los nuevos proyectos para Brown

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvieron un encuentro de trabajo en la Gobernación dialogando sobe las obras en marcha y respecto de los proyectos que se impulsarán en nuestro distrito de cara a los próximos cuatro años de gestión. “El gran trabajo conjunto que realizamos en todo este tiempo nos permitió mejorar la calidad de vida en el distrito y avanzar en respuestas de fondo a sus necesidades estructurales”, sostuvo el mandatario provincial para agregar que “con la convicción y el compromiso de siempre vamos a continuar en esa dirección para garantizar la dignidad y los derechos de cada uno de los habitantes del municipio”, indicó Axel Kicillof al término del encuentro. Por su parte Mariano Cascallares destacó “la importancia de contar con un Gobierno provincial que trabaje a la par de los municipios proyectando y concretando obras que en muchos casos son históricas”. En esa línea enumeró por ejemplo la renovación integral de la Ruta 4 o Camino de Cintura, los nuevos Centros de Asistencia Primaria de la Salud (CAPS) con los que cuenta Almirante Brown, o la inversión en infraestructura escolar para todos los niveles y modalidades. El gobernador y el jefe comunal coincidieron finalmente en la trascendencia de lo realizado hasta el momento y, lo que es más importante, destacaron la importancia de continuar proyectando más obras y servicios para las y los brownianos.

