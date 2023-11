En Brown promueven el fortalecimiento de los centros de estudiantes

Con el objetivo de potenciar el fortalecimiento democrático en los establecimientos educativos de Almirante Brown, Mariano Cascallares y Juan Fabiani participaron de una reunión con jóvenes de los Centros de Estudiantes de los Institutos de Formación Docente N° 41 de Adrogué y N° 53 de la localidad de Glew. En la ocasión, fueron presentadas las nuevas autoridades de ambos centros, elegidas recientemente. “Nos reunimos con los centros de estudiantes de dos queridas instituciones educativas de nuestro distrito con el objetivo de intercambiar ideas y seguir fortaleciendo el trabajo articulado que llevamos adelante. Además, para darle la bienvenida a quienes estarán al frente de dichos órganos democráticos”, expresó Mariano Cascallares. Asimismo, destacó que “el Municipio siempre tuvo un perfil de gestión muy ligado a lo formativo promoviendo una educación pública inclusiva y de calidad”, y con la puesta en funcionamiento de nuevos Jardines de Infantes, escuelas primarias, secundarias, Institutos de Formación y la querida Universidad Nacional Guillermo Brown. “Para nosotros es un gran desafío proyectar la vida institucional y política dentro de las escuelas con cada centro de estudiantes, con la federación, con los jóvenes como protagonistas y hacedores de esa educación pública”, añadió Cascallares. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Municipal, los jóvenes comentaron como fue el proceso electoral que se desarrolló recientemente para elegir a las nuevas conducciones de los centros de estudiantes, y se abordaron además cuestiones que hacen a la infraestructura de los establecimientos formativos y nuevas carreras, y a la articulación de las políticas educativas del Municipio. En tanto, las autoridades renovaron el compromiso de seguir acompañando el trabajo de los centros estudiantiles, promoviendo el fortalecimiento y crecimiento institucional de dichas organizaciones democráticas que nacen y conviven en los establecimientos educativos. Participaron del encuentro la presidenta del Instituto Municipal de la Juventud, Micaela Ortiz, y los titulares de ambos Centros de Estudiantes pertenecientes a la agrupación “Educar es Incluir”, Candela Hussein (ISFDyT N° 53), y Estanislao Perreta (ISFD N° 41), además de miembros de ambos centros de estudiantes.

