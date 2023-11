Emotivo reconocimiento de Kicillof y Cascallares a pastores e iglesias evangélicas de Almirante Brown

En el marco del Día Provincial de las Iglesias Evangélicas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, llevaron a cabo un emotivo reconocimiento a la tarea de los pastores y las pastoras de nuestro distrito. En ese contexto se distinguió a las Iglesias “Cristo para Todos” de Adrogué por ser la pionera en nuestro territorio, y “La Casa de la Bendición” de Rafael Calzada, por sus anexos en cada localidad del Municipio. En la ocasión, Cascallares destacó la importancia del reconocimiento por la tarea social y espiritual que realizan las Iglesias Evangélicas en cada uno de los barrios del distrito de Almirante Brown. Asimismo, hizo hincapié en el trabajo articulado que llevan adelante con la Comuna “para seguir mejorando, entre todos, la calidad de vida de nuestra gente”, sostuvo. Mariano Cascallares estuvo acompañado por el responsable del área de Culto de Almirante Brown, Pablo Repetto. Esta fue la segunda jornada de reconocimiento a pastores y pastoras de la provincia y se llevó adelante en la localidad de Berisso. Participaron del encuentro, por la Provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales en el ámbito del Ministerio de Jefatura de Gabinete, Mario Oporto, y el director de Culto, Juan Torreiro. Además, el titular de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Christian Hooft y el presidente de la Federación de Consejos de Pastores de la provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), Juan Zuccarell. También estuvieron presentes la directora provincial de Relaciones con la Comunidad, Agustina Quiroga; y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

Both comments and pings are currently closed.