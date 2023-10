El municipio avanza con la construcción del segundo edificio de aulas para el Instituto de Formación Docente 41°

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo las obras de la construcción del segundo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41, ubicado en el barrio Vattuone. Los trabajos se desarrollan en el predio de las calles Saavedra y Colombres, donde ya funciona el primer edificio de aulas para el mencionado establecimiento que la actual gestión municipal construyó antes de la Pandemia. “Estamos muy conformes porque en el mismo predio, a metros del primer edificio del ISFD N°41 y tal como habíamos planificado, avanzamos muy fuerte con las obras de la nueva estructura sumando un edificio que tendrá más aulas posibilitando mejorar la formación de los futuros docentes de nuestra región”, subrayó Mariano Cascallares. En la actualidad, ya se completó la creación de toda la base, los cimientos y las columnas que sostienen la estructura del nuevo edificio de aulas. En este sentido, la Comuna informó que el espacio tendrá planta baja, 1° y 2° piso y será complementario al existente. Pero además el nuevo edificio de aulas del ISFD N° 41 tendrá tres laboratorios, un office, una dependencia, una sala para maestranza, una oficina administrativa de fotocopiado, un auditorio, una biblioteca, 10 aulas, 2 salas de profesores y los núcleos sanitarios. Una vez que finalice la obra en marcha, esta institución educativa -que este mismo año cumplió 50 años de vida- contará con dos edificios propios totalmente nuevos y equipados para la enseñanza de sus nueve carreras: el profesorado de Ciencias naturales (física, química y biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (historia, geografía), matemática y Filosofía. Vale recordar que el edificio para el ISFD Nº 41 constituye un proyecto planificado entre el Municipio de Almirante Brown y la comunidad educativa y concretado por la Comuna con financiamiento propio, haciendo realidad el sueño de contar con una sede propia, ya que es un espacio en el que se forman los docentes del distrito y de toda la zona sur del Conurbano.

Both comments and pings are currently closed.