Segio Massa destacó la decisión de Leandro Santoro y anticipó que lo “convocará” a su eventual Gobierno

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, destacó este martes la decisión de Leandro Santoro de no competir en el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que fue una determinación “muy valiente y sensata”, y anticipó que lo convocará para un eventual gobierno suyo a partir del 10 de diciembre. “Fue muy valiente y sensata”, dijo Massa después de que se conociera la declinación de Santoro, que convirtió al postulante Jorge Macri, de Juntos por el Cambio (JxC), en el nuevo jefe de Gobierno porteño. , dijo Massa después de que se conociera la declinación de Santoro, que convirtió al postulante, de Juntos por el Cambio (JxC), en el nuevo jefe de Gobierno porteño. En declaraciones a los medios desde el Ministerio de Economía, el candidato oficialista planteó que si bien “siempre están los que dicen que hay que pelear hasta el final”, el resultado en la Ciudad fue de “49,80%” de los votos a favor de Jorge Macri, por lo que “era innecesario poner a la Ciudad en un gasto electoral de semejante magnitud con una elección que ya estaba definida”. El ministro y candidato señaló que conversó con Santoro y le planteó que era “innecesario” participar del balotaje, a lo cual el dirigente le respondió que “estaba de acuerdo” pero “lo iba a charlar con todo el equipo y los diferentes sectores de UxP”.

Both comments and pings are currently closed.