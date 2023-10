Despues de La Matanza, Almirante Brown es el distrito donde el PJ sacó la mayor diferencia

La Matanza, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes fueron los cinco distritos del Conurbano Bonaerense en los que los candidatos a intendente de Unión por la Patria (UP) le sacaron mayor diferencia en cantidad de votos a la segunda fuerza política en la elección general del pasado domingo 22 de octubre. De ese modo, Fernado Espinosa, Mariano Cascallares, Federico Otermín, Jorge Feraresi y Mayra Mendoza se convirtieron en los jefes comunales con mejor perfomance en lo que respecta a diferencia obtenida con la segunda fuerza el Gran Buenos Aires. En el caso de La Matanza, el oficialismo obtuvo 410.051 votos contra 171.032 de La Libertad Avanza. La diferencia fue de 239.019 sufragios. En segundo lugar, siempre para la elección a intendente municipal, en Almirante Brown el Peronismo obtuvo 175.743 votos contra 72.299 de los libertarios, alcanzando la segunda mayor diferencia que trepó a 103.444 votos. Le sigue Lomas de Zamora donde el PJ alcanzó los 193.717 votos y Juntos por el Cambio logró 99.145 con una diferencia de 94.572. Finalmente, en Avellaneda la diferente entre al primero y el segundo fue de 74.224 sufragios; y en Quilmes trepó a 78.227 votos entre el PJ y Juntos por el Cambio. Otro dato extra: entre La Matanza, Almirante Brown y Lomas le sumaron nada menos que 801.391 sufragios a la reelección de Axel Kicillof y 791.498 votos a la candidatura presidencial de Sergio Massa. En estos distritos de la Tercera Sección Electoral aseguran que ya están trabajando para mejorar aún más la performance electoral oficialista de cara al Ballotage que protagonizará Sergio Massa. Si efectivamente lo logran seguir aumentando la suma de voluntades de cara a la definición del 19 de noviembre próximo.

