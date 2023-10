Viaducto de Ruta 4: Mientras avanza el tunel, colocan la señalización y revisten las paredes laterales

Avanza la instalación de la señalética vial en la obra del Viaducto de Ruta 4, en la cual continúan con las tareas de excavación debajo de la rotonda Los Pinos, con el objetivo de habilitar próximamente la circulación vehicular. Los trabajos tienen que ver con la colocación de los pórticos metálicos en los accesos del Viaducto, en la localidad de Burzaco, los cuales cuentan con información sobre el gálibo vehicular, es decir la altura máxima de camiones, y también con las distintas señalizaciones de organización vial. En paralelo, ya se comenzó a colocar todo el revestimiento en los laterales del Viaducto en lo que constituye uno de los procesos que anuncia la próxima apertura del túnel. Esta histórica obra, que concreta el Ministerio de Obras Públicas de la Nación junto a Vialidad Nacional, se encuentra en un avance del 90 por ciento y muy pronto terminarán de realizarse las excavaciones. Según se informó oficialmente, resta realizar la remoción de caños de agua y electricidad, en un trabajo articulado con las empresas correspondientes. Esta mejora integral que significa el histórico Viaducto de Ruta 4 de 1226 metros de largo se materializa con dos carriles de ida y vuelta con separador central, además de las correspondientes colectoras, dejando la rotonda elevada para los vehículos que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. De esta manera, el viaducto permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4, potenciando por completo la circulación en esa zona. Se trata de una obra que ejecutan el Ministerio de Obras Públicas de la Nación junto con Vialidad Nacional. “Esta mejora integral agilizará y potenciará la circulación vehicular y mejorará la vinculación con nuestro Parque Industrial”, destacó Mariano Cascallares. Cabe recordar que en simultáneo se lleva adelante en esa zona con la Provincia la repavimentación integral de Ruta 4, desde la avenida Donato Álvarez, en el límite con el partido vecino de Quilmes, hasta la avenida Fragata Capitán Moyano, en conexión con Lomas de Zamora, abarcando una extensión total de 13,3 kilómetros.

Both comments and pings are currently closed.