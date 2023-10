Kiciloff llamó a votar a Massa en el balotaje y destacó su “compromiso con el federalismo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó este noche a votar al candidato presidencial Sergio Massa en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre próximo por su “compromiso con el federalismo”, al reclamar “políticas respetuosas” en ese aspecto que “fomenten el crédito productivo y que agranden la oferta universitaria”. El reelecto mandatario agradeció en ese sentido al Congreso por haber sancionado la creación de “cinco nuevas universidades”, que, dijo, “no sobran” en el país. Kicillof, que esta noche obtuvo su reelección, dijo estar “muy emocionado” por su victoria en ese distrito, y recordó que en 2019 asumió al frente de un territorio que denominó “tierra arrasada” Al hablar en el búnker de UxP en Chacharita, destacó el “respaldo, reconocimiento, fuerza, alegría y convicción” que “le puso el pueblo” a la campaña. Kicillof consideró que el voto favorable a Unión por la Patria (UxP), que le permitió alcanzar su reelección, “significa ‘dictadura nunca más’“, y resaltó que al oficialismo “no” lo venció “ni la resignación ni la antipolítica”. El mandatario bonaerrense agradeció “muy especialmente” a los intendentes del peronismo, a los que consideró “artífices de este triunfo”. En otro pasaje, destacó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien, dijo, “atravesó la proscripción” pero “sigue liderando y nunca nos llamó a caer en en el rencor ni la revancha”. “Vale de ejemplo para los que usan el odio y la violencia”, advirtió Kicillof. Kicillof destacó su triunfo por “20 puntos” sobre Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) y advirtió que “hay problemas pero se resuelven con más Estado”. Desde el búnker, señaló que los problemas se afrontan con “más solidaridad y no con egoísmo”, sino “tendiéndole la mano al que lo necesita; siempre fuimos un pueblo solidario, y la provincia sigue creyendo en más Estado, más solidaridad y más patria”, expresó. Clima de fiesta en el búnker Numerosas columnas de militantes de diferentes agrupaciones que conforman Unión por la Patria (UxP) comenzaron a llegar esta noche al búnker de esa coalición en el barrio porteño de Chacarita, con un “espíritu de festejo” previo a que se conozcan los primeros resultados oficiales. Desde las 18, los militantes ocuparon la esquina de las avenidas Dorrego y Corrientes, en las inmediaciones del espacio cultural C Complejo Art Media, donde se instaló el centro de operaciones de UxP. Cerca de las 20, cuando algunos medios de comunicación publicaron datos extraoficiales, los militantes pasaron de la ansiedad a la algarabía con sus bombos y cánticos a favor del candidato Sergio Massa y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Frente al escenario montado en esa esquina, donde se espera que hablen los postulantes, se encuentran columnas del Frente Renovador; La Cámpora; Movimiento Evita; el PJ porteño; UOCRA; Curtidores; Somos Barrios de Pie; Frente Nacional y La Patria es el Otro, entre otros. Pasadas las 21, comenzaron a arribar grupos de militantes desde el conurbano bonaerense con remeras con la leyenda “Axel Gobernador”. Penacca y Lammens destacaron “la gran participación ciudadana” en las elecciones VER VIDEO El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llegó pasadas las 19.30 al búnker que la coalición oficialista montó en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita, desde donde seguirá la evolución de los cómputos de las elecciones generales. Massa arribó alrededor de las 19.30 al búnker ubicado en avenida Corrientes y Dorrego, y casi a la misma hora hizo también su ingreso el gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof. También llegaron el ministro del Interior y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” De Pedro, jefe de campaña de UxP, y el diputado nacional y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner. Foto: Victoria Gesualdi. Dirigentes de Unión por la Patria (UxP) resaltaron este domingo que hubo una “gran participación ciudadana” en las elecciones presidenciales, y destacaron que los comicios se desarrollaron con “total normalidad”. Desde el búnker, la diputada nacional Paula Penacca remarcó que “ha habido una gran participación ciudadana” y que se celebró una “muy buena jornada electoral”. “A 40 años de democracia estamos convencidos que la mejor manera es ejerciendo nuestro derecho al voto”, resaltó. Sergio Palazzo, de La Bancaria, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el búnker de UxP / Foto: X (exTwitter) La jornada electoral “se ha desarrollado con total normalidad, sin ningún conflicto, sin ningún problema”, dijo la legisladora y agradeció “a los fiscales, que todavía están en las escuelas contando los votos”, y “a la ciudadanía, que se ha volcado a las urnas, superando ampliamente la participación en la elección anterior”. El ministro de Turismo y Deportes y candidato a legislador porteño, Matías Lammens, se mostró “contento” en la misma conferencia de prensa por “cómo se desarrolló la jornada en todo el país, con cinco puntos más de participación que en las PASO”. Lammens calificó a la elección como “una de las más importantes del último tiempo” y agradeció “a los fiscales de todos los partidos, a las fuerzas seguridad y a la Cámara Electoral” por el normal desarrollo de la jornada. Resaltó asimismo que “es importante en democracia la muestra de robustez” del sistema, “con mucha participación, sin problemas, y con la expectativa de conocer los resultados”. Perczyk “Valoramos muchísimo la participación popular” VER VIDEO “RESPETAMOS LA PLURALIDAD DE VOCES” La secretaría de Gestión de Transporte, Jimena López, recalcó que han respetado “la pluralidad de voces” y señaló que “cada uno expresó su opinión a través del voto”. “Respetamos la pluralidad de voces”, dijo López en conferencia de prensa en el búnker de Unión por la Patria. “A la espera de los resultados hay que reflexionar con calma, y saber que tenemos uno de los mejores sistemas democráticos, eficiente, transparente”, consignó. Y subrayó que “en 40 años de democracia ininterrumpida por décima vez estamos eligiendo una figura presidencial”. La funcionaria agradeció “a cada uno argentinos y argentinas que se acercaron hoy a votar” y también “a los trabajadores del transporte” por trasladar gratuitamente a los pasajeros “y de Aubasa, por levantar los peajes y poder circular de manera gratuita”. Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, valoró “muchísimo” la “participación popular” a “lo largo y a lo ancho” del país. “Argentina aumentó participación en cinco punto respecto a las PASO”, refirió en la misma conferencia de prensa, y eso, dijo, “habla de la madurez del pueblo y de la solidez del sistema” democrático, El funcionario manifestó asimismo que “hoy hablaron los argentinos y argentinas y queremos escuchar”, y destacó que “cada argentino ha ido a expresar su opinión”. Foto: Victoria Gesualdi. El tradicional búnker de Unión por la Patria (UxP), en el Complejo C del barrio porteño de Chacarita, fue reformado respecto al utilizado en las PASO, con la instalación de un escenario fuera del edificio y una sala de prensa más amplia. El comando de campaña abrió sus puertas a las 17 y el candidato presidencial Sergio Massa más temprano que en las PASO, cuando arribó al establecimiento en horas de la noche. Además de la presencia de Massa, se espera la asistencia del gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof, y el postulante a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro, quienes también habían estado el 13 de agosto pasado. Foto: Victoria Gesualdi. Los candidatos esperarán los primeros resultados en el Salón VIP, ubicado en el entrepiso del complejo. Al escenario interno del Complejo C se le sumó otra plataforma afuera, en la intersección de la Avenida Corrientes y Dorrego.

