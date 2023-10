Aplastante victoria de Cascallares en Almirante Brown, con el % 54 de los votos renueva la intendencia

El intendente de Almirante Brown y candidato a la reelección de Unión por la Patria, Mariano Cascallares, se impuso este domingo con el 54,2% de los votos, seguido de La Libertad Avanza, que postulaba a Emilse Armbruster como candidata a intendenta, con 22,3%. En tercer lugar quedó Florencia Retamoso, la candidata de Juntos por el Cambio, con 18,7%. Los resultados oficiales provisorios de las elecciones en el municipio de Almirante Brown indican que el oficialismo triunfó por un amplio margen y que los candidatos de Javier Milei hicieron una gran elección. Después de mucho tiempo Juntos por el Cambio quedó en tercer lugar, Florencia Retamoso, no pudo sostener el resultado de las PASO, en las que había obtenido el 25,6% de los votos

