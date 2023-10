Batacazo de Massa: fue el candidato más votado y va al balotaje con Milei

Con el 90,12 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se impone este domingo con el 36,29 por ciento de los votos en las elecciones nacionales, seguido por el de La Libertad Avanza, Javier Milei, que retrocede al 30,19%. En tercer lugar queda la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 23,82, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 7,01 y Myriam Bregman (Frente de Izquierda Unidad) con el 2,66 por ciento de los votos.

