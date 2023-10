A qué hora se conocerán los primeros resultados

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación de la Cámara Nacional Electoral, dijo tener "expectativas" de que este domingo haya datos "más temprano" con relación a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 agosto, cuando los primeros resultados electorales fueron conocidos cerca de la medianoche. "Tenemos la expectativa de que haya datos más temprano, porque son menos los que hay que cargar", dijo el funcionario en declaraciones radiales, precisando que "es más sencilla la tarea de las autoridades de mesa" porque "pasamos de 27 fórmulas presidenciales (en las PASO) a cinco, al igual que en todas las categorías", agregó."El escrutinio de mesa tiene que ser mucho más rápido y la carga de los datos que se transmiten también debe ser más breve", indicó, por lo que los primeros guarismos oficiales deberían divulgarse alrededor de las 21 de este domingo, según estimaciones extraoficiales. Schimmel recordó, finalmente, que los ciudadanos deben concurrir a votar con el DNI que figura en el padrón o, en su defecto, con uno más nuevo, al señalar que con "un DNI más viejo no está habilitado para votar, uno nuevo sí. Además el DNI digital no sirve para votar", subrayó.

