Cascallares votó y celebró que la gente participe

El candidato a intendente de Almirante Brown por Unión por la Patria, Mariano Cascallares, votó hoy pasadas las 11 horas en la Mesa N° 609 del Instituto Inmaculada Concepción de la localidad de Burzaco. En la oportunidad Cascallares celebró que en el marco de los 40 años de nuestra Democracia “la gente se exprese libremente y con esperanza eligiendo su destino”.

