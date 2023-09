Cascallares y Fabiani entregaron carnets de cursos de manipulación de alimentos a gastronómicos

Mariano Cascallares y Juan Fabiani entregaron certificados del curso de manipulación de alimentos brindado gratuitamente por el Municipio de Almirante Brown a trabajadores gastronómicos de comidas rápidas de nuestro distrito. Fueron un total de 98 las personas que se formaron con el curso llevado adelante en el Boulevard Shopping, el pasado 3 de agosto, con el objetivo de acercar a la comunidad vinculada a la producción, manipulación y el expendió de comestibles, conceptos y pautas que garanticen la seguridad y salubridad de los productos. En la ocasión, Cascallares felicitó y agradeció a los trabajadores que realizaron el curso por el compromiso para mejorar la salud pública en general, tratando de garantizar alimentos inocuos que sean “seguros y saludables”. Asimismo, destacó la gran convocatoria de todos los jóvenes que, más allá de dar cumplimiento con la ley, reforzaron conocimientos. Algunos de los temas abordados durante la capacitación, todos orientados al rubro gastronómico, fueron: marco regulatorio, quienes son considerados manipuladores de alimentos, las claves para la inocuidad de los alimentos, como prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y las buenas prácticas de manufactura. Cabe señalar que el Municipio brinda este tipo de cursos abiertos y gratuitos desde el año 2016, y en esta ocasión se concretó por iniciativa del local de comida rápida McDonald’s, ubicado en la Avenida Espora al 600 de la ciudad de Adrogué, que solicitó la materialización del mismo para sus empleados. A partir de ello se articuló con el Boulevard Shopping y se hizo extensivo a los locales gastronómicos de dicho centro comercial. Participaron también del curso empleados de las firmas Havanna, Cinema Adrogué, Mila’s y Subway. Vale recordar, que el carnet -otorgado por el Ministerio de Desarrollo Agrario- es la documentación establecida como obligatoria por el Código Alimentario Argentino (CAA), que habilita a las personas a desarrollar tareas de manipulación de alimentos. Dicha certificación oficial tiene validez en todo el territorio de la República Argentina y su vigencia es de tres (3) años a partir de su emisión. Fueron parte de la jornada de entrega de certificados, la directora de Bromatología del Municipio, Cintia Barcelona; el director técnico del curso de Manipulación de Alimentos, Elián Martínez; la delegada municipal de Adrogué, María José Zandonadi y la gerenta de Marketing del Shopping, Cecilia Laguna.

