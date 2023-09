El periodista Ezequiel Guazzora lleva 19 días prófugo: está acusado de corromper a una menor

El ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores es buscado por la Justicia nacional desde el pasado 13 de agosto. Desde entonces, nada se sabe de él. Ezequiel Guazzora está prófugo por corrupción de menores Ezequiel Guazzora está prófugo por corrupción de menores Este domingo se cumplirán tres semanas en las que el periodista y ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, Ezequiel Guazzora, se encuentra prófugo y nada se sabe de él. El hombre es acusado de corromper a una menor y es buscado por la Justicia nacional. Te puede interesar: Abuso de menores: los aberrantes mensajes por los cuales pidieron detener al periodista Ezequiel Guazzora El pedido de captura que recae sobre Guazzora se enmarca en el Artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54. Se debía ejecutar durante las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no pudo efectivizarse porque el periodista no se presentó a votar aquel 13 de agosto. Desde entonces, lleva 19 días prófugo. Tal como adelantó Infobae, una serie de mensajes aportados a la causa por corrupción de menores contra el ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores fueron claves para que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 pidiera su captura por ese delito. Se trata de textos aberrantes en los que Guazzora además le ofreció dinero a la madre de una adolescente para poder abusar de ella. Vale recordar que todo comenzó con una denuncia presentada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí se menciona a Guazzora en el marco de la “presunta explotación” de una menor de 16 años por parte de la madre de la chica, con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps. El caso llegó a la RATT a través de una mujer cuya hija era amiga de la menor de edad, quien le compartió capturas de pantalla de conversaciones que su madre mantenía con el sospechoso Guazzora. Los mensajes enviados desde una cuenta de Instagram, a los que tuvo acceso este medio, son parte del expediente y dan cuenta de la intención del periodista de pagarle a esta persona por tener relaciones sexuales con su hija, menor de edad. En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar este medio, está a su nombre. Te puede interesar: “Me dejaste sin papá”, los gritos de la hija del narco ‘Morenita’ a los policías que mataron a su padre En la charla, de alto contenido sexual, el ahora prófugo hace referencia a su intención de abusar de la adolescente. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, indica. Luego, el usuario -que no sería otro que Guazzora- ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insiste. En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice el periodista buscado. En un momento, la mujer le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde en otro tramo de la conversación Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio. El domingo 13 de agosto, en el que se realizaron las PASO, la madre de la víctima fue capturada en Instituto Señora del Monserrat, ubicado en la avenida Belgrano al 1.300 en Capital Federal, por orden del juez Santiago Bignone. El personal de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad montó un operativo en la zona del colegio, esperó que a la mujer efectuara el voto y, una vez que abandonó el establecimiento educativo, se la detuvo por el delito de “trata de menores”, según informaron fuentes policiales a Infobae. Un despliegue similar se montó en un colegio de la Provincia de Buenos Aires, donde debería haber votado Guazzora, pero el mismo no pudo concretarse debido a su ausencia en los comicios. Un día antes de la jornada electoral, el ex candidato dejó de registrar movimientos en sus redes sociales. En Instagram, donde tenía más de 68 mil seguidores, su última publicación tiene fecha del 12 de agosto. En Twitter, donde suma más de 10 mil, también.

