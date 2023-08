Kicillof destacó el programa Puentes y dijo: “Necesitamos que Massa sea el próximo Presidente”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró este miércoles que el programa Puentes que implementa su gestión “contrasta” con las iniciativas educativas de la dirigencia opositora. Además, dijo que “hicimos mucho y falta mucho por hacer: el país necesita que Sergio Massa sea el próximo Presidente para seguir trabajando con seriedad”. Kicillof estuvo en las ciudades de Colón, donde encabezó la inauguración del primer Centro Universitario del municipio, y de Pergamino, donde visitó el hospital y entregó una nueva ambulancia. “El programa Puentes es una propuesta novedosa que contrasta tanto con lo que se hizo durante la gestión anterior, cuando se decía que los hijos de los trabajadores no llegaban a la universidad, como con las propuestas supuestamente novedosas de quienes buscan otorgar vouchers para destruir la educación pública”, señaló en Colón, en alusión a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al candidato presidencial Javier Milei. En un comunicado se indicó que con una inversión de $61 millones se construyeron las instalaciones del Centro Universitario de 600 metros cuadrados en un predio recuperado que utilizaba la Sociedad Rural local. El edificio abarca dos bloques universitarios, con aulas tutoriales, aulas divisibles, biblioteca, núcleos sanitarios y administración. “En esta época en la que muchos proponen recetas mágicas, nosotros estamos acá para mostrar todo lo que ya hicimos, pero también para escuchar, ver todo lo que falta y comprometernos con lo que todavía no se ha hecho”, resaltó Kicillof. Destacó que “lo que está en discusión es si los vecinos y vecinas en Colón van a tener más o menos escuelas y posibilidades de acceso a estudios universitarios; más o menos ambulancias y centros para cuidar su salud”. “Estamos para abrir todas las escuelas que faltan, para llevar la universidad a todos los municipios del interior y para que haya más trabajo, salud y bienestar para el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, remarcó. Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario; el jefe de Asesores, Carlos Bianco, el intendente Ricardo Casi y el titular de la Anses local, Waldemar Giordano. En Pergamino Kicillof puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad junto al ministro de salud Kreplak / Foto: Prensa Gobierno PBA. Bianco dijo que “aquí más de 50 chicos y chicas van a estudiar dos carreras que tienen un vínculo muy importante con el perfil productivo del distrito. Estamos convencidos de que la educación superior, la ciencia y la tecnología son la clave del desarrollo para sociedades más prósperas e inclusivas”. Allí se dictará una Licenciatura en Administración Agraria, en convenio con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y una Tecnicatura Universitaria en Gestión de PyMEs extendida por la Universidad Nacional de Quilmes. Además Kicillof puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para atención de emergencias, con la participación del ministro de Salud, Nicolás Kreplak. La nueva unidad es la número 203 que distribuye la provincia a los municipios. En Pergamino recorrió el Hospital San José, entregó las llaves de una nueva ambulancia, visitó la nueva sede del Banco Provincia y supervisó las obras de pavimentación de la ruta provincial 32. Allí Kicillof hizo referencia los candidatos a la gobernación bonaerense y afirmó: “Son varios los que representan a la derecha pero tienen un solo proyecto. A (Néstor) Grindetti (JxC) el que vio lo que hizo en Lanús y lo conoce, no lo vota. Y (Carolina) Píparo (LLA) dice que viene a luchar contra la casta y hace años que es trabajadora del Estado y recorrió varios partidos” políticos.

Both comments and pings are currently closed.