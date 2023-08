Cascallares: “Acompañamos a los clubes Brownianos que suman infraestructura y servicios para la gente”

El Estadio “Francisco Boga” del Club San Martín de Burzaco fue el escenario anoche de una gran fiesta al inaugurarse su nuevo sistema de iluminación. Mariano Cascallares compartió la alegría de esa querida institución y aseguró que “acompañamos a los clubes brownianos que suman infraestructura y servicios para nuestra gente”. En el campo de juego Cascallares realizó una recorrida junto a Juan Fabiani, al presidente de San Martín de Burzaco, Gabriel Ostanelli; al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y al presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa. También dijeron “presente” el titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Eduardo Aparicio y los integrantes de la comisión directiva del club. En ese marco, Mariano Cascallares apuntó: “felicitamos al presidente de San Martín de Burzaco Gabriel Ostanelli y en su nombre a todos los socios y simpatizantes de “Sanma” por ese importante logro que significa seguir creciendo con más infraestructura deportiva y más servicios para nuestra gente”. La noche se cerró con una fiesta en las tribunas ya que San Martín de Burzaco venció en los 90 minutos de juego a Alem por la mínima diferencia, lo que le permitió celebrar en el estreno del sistema de iluminación de su campo de juego en una jornada inolvidable.

