Granadero le entregó un ajuar Sanmartiniano a una beba recién nacida en Brown

En un emotivo encuentro que tuvo lugar en Almirante Brown, la Asociación Cultural Sanmartiniana local entregó un ajuar a la primera beba nacida el 24 de agosto en nuestro distrito en conmemoración por el natalicio de la hija del padre de la patria, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, ocurrido en la misma fecha pero del año 1816. La histórica actividad ocurrió esta mañana cuando un granadero visitó a la bebita Isabella y a su mamá Eugenia flamante vecina de la localidad de Ministro Rivadavia. Allí, siguiendo una tradición histórica que en nuestro distrito empezó a realizarse el año pasado, se le hizo entrega a Eugenia un ajuar sanmartiniano con ropa, pañales, mantas, un libro y tarjetas con la historia y vida de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, hija del general José de San Martín. Cabe subrayar que esta importante iniciativa se realizó en Almirante Brown por primera vez el año pasado, oportunidad en la que fueron dos los bebés nacidos en esa jornada. Desde la Asociación Cultural Sanmartiniana local remarcaron que “la actividad fue recibida con sorpresa y alegría por parte de la familia y también de todo el hospital que se vio revolucionado con la presencia del granadero”. En esa línea, agradecieron a todo el personal del hospital Lucio Meléndez por su “enorme enorme trabajo cotidiano” y subrayaron que la iniciativa “se realiza conmemorando los natalicios de San Martín, los 25 de febrero, y de su hija Mercedes, los 24 de agosto, con la impronta de sembrar desde pequeños en los corazones de los niños y niñas los valores sanmartinianos”. Finalmente Mariano Cascallares saludó “esta hermosa iniciativa que busca difundir nuestra historia promoviendo los valores sanmartinianos”.

