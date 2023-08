Cascallares participó de un emotivo festejo por el Día de la Niñez en el Club Junior de Don Orione

Durante una actividad realizada en el Club Junior de Don Orione, Mariano Cascallares participó de la celebración del Día de la Niñez junto a más de 400 chicos y chicas de la localidad de San Francisco de Asís. La colorida jornada incluyó merienda, sorteos, juegos, regalos y shows en vivo para los niños y sus familias presentes. La actividad fue organizada por la Secretaría de Prevención Ciudadana de Almirante Brown en articulación con la Delegación local, en la mencionada institución deportiva ubicada en la intersección de las calles Córdoba y Figueroa. En esta oportunidad más de 400 chicos y chicas de hasta 13 años dijeron presente en una distendida jornada que incluyó merienda, sorteos de bicicletas y triciclos, shows y espectáculos en vivo y también la entrega de juguetes en el marco de las actividades por el Mes de las Infancias en Almirante Brown. Al igual que el año anterior, la actividad se llevó adelante en el Club Junior Don Orione donde funciona una escuelita de fútbol en la que practican deportes chicos y chicas brindando una importante contención social. “Estamos muy contentos compartiendo, una vez más, una hermosa actividad con juegos y actividades en el marco del Día de la Niñez, celebrando una etapa de la vida que es única e irrepetible”, remarcó Mariano Cascallares durante la jornada en la que participó de los juegos junto a los niños y los vecinos presentes. En la jornada dijeron presente también la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, Martín Borsetti, y la delegada de San Francisco de Asís, Mabel Klehb, entre otros integrantes del equipo del Municipio de Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.