Municipio y nación asesoran sobre búsquedas laborales en las estaciones de trenes

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación, llevó adelante en la estación ferroviaria de Burzaco la primera jornada del programa “Fomentar Empleo”, una iniciativa que brinda capacitación y orientación para las personas que se encuentren en búsqueda activa de trabajo. El operativo itinerante estuvo presente este martes, de 11 a 14 horas con un stand en el que se difundieron los lineamientos de la iniciativa, en la que mediante un proceso de inscripción a la página www.portalempleo.gob.ar, los vecinos y vecinas pueden acceder a capacitaciones y herramientas de formación. Con una gran convocatoria, esta semana la propuesta se acercará también mañana miércoles de 11 a 14 horas a la estación ferroviaria de Rafael Calzada y el jueves 24 de agosto, en ese mismo horario, a la Estación de Trenes de Glew. El programa Fomentar Empleo brinda la posibilidad de acceder a prestaciones de orientación laboral, formación profesional, prácticas en ambientes de trabajo y programa de inserción laboral asistida de la Secretaría de Empleo de la Nación. El objetivo de esta política es acompañar y asesorar a quienes poseen dificultades de acceso a empleos formales, a través de acciones que mejoren sus competencias laborales y faciliten su inserción en empleos de calidad. La iniciativa está destinada a todas las personas entre 18 y 64 años (inclusive) que se encuentren desocupadas, es decir, que no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de postularse al Programa. Entre las capacitaciones se brindan talleres de orientación laboral y herramientas para el armado de un CV. También se brinda asesoramiento para aprovechar al máximo las entrevistas de trabajo, y orientación sobre dónde y de qué manera buscar empleo, qué páginas web son idóneas y cómo definir el perfil de acuerdo a los intereses individuales. “Gracias al trabajo articulado con Nación, seguimos sumando herramientas y capacitaciones para que nuestros vecinos y vecinas puedan desarrollarse en el mundo del trabajo”, remarcó Mariano Cascallares. Además, según se informó oficialmente desde la cartera nacional, las empleadoras o empleadores que realicen una búsqueda laboral por medio del Portal Empleo podrán acceder a incentivos por la contratación de los registrados y una reducción del 100% de las contribuciones patronales.

