Carlos Tevez fue presentado en Independiente: “Pongo en juego mi carrera en 13 partidos”

Carlos Tevez fue presentado como nuevo técnico de Independiente y expresó que sabe dónde se mete, ante la profunda crisis que atraviesa el club de Avellaneda. “Es muy importante este desafío en Independiente. Confío en estos jugadores. Voy a buscar un equipo intenso. Los muchachos se tienen que tirar de cabeza y también jugar bien. Independiente es un grande dormido y tenemos que empezar a moverlo. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los tapones altos, pero jugar bien al fútbol. Sé muy bien en dónde me meto. Pongo en juego mi carrera en 13 partidos”, inició el Apache.

Con respecto a los refuerzos que podrían llegar, el ex jugador de Boca hizo hincapié en Carlos Izquierdoz: “Es mi prioridad. Lo quiero tener en el plantel. Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Hablé con Cali. Sabe que él es mi prioridad. Depende del club y su familia. Estoy conforme con lo que hablé”. Luego de agradecerle por a Walter Erviti por sus deseos, el nuevo director técnico de Independiente habló sobre la posibilidad de que Hermes Desio se sume al cuerpo técnico: “Todavía no hablé con Desio. Mi grupo de trabajo ya lo tengo. Quiero presionar de mitad de cancha hacia adelante, con intensidad. Tengo el equipo en la cabeza”. Además, contó como encontró al plantel anímicamente: “Encontré un grupo golpeado, como todo hincha de Independiente. La charla con los jugadores y la dirigencia fue muy buena. Pedí unión, hay que salir todos juntos. Solo no puedo salvar a Independiente. El hincha, la dirigencia y los jugadores tienen que estar unidos”.

