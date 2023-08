Carlos Tevez es el nuevo entrenador de Independiente y llega para alejarlo del descenso

El propio “Apache” fue quien confirmó que es el reemplazante de Ricardo Zielinski y desde este martes se hará cargo del primer equipo con la desusada misión de alejar al equipo de Avellaneda del grupo que hoy está inmerso en la lucha por la permanencia en primera división. Tevez, que será presentado en el club este martes a las 10.30, según le adelantó también él mismo a ESPN, llega acompañado por el mismo cuerpo técnico que lo acompañó en su única experiencia como entrenador en Rosario Central y que además de sus hermanos lo componen Mario Pobersnik como ayudante de campo y el preparador físico Martín Traverssi, a quienes se sumaría Pablo Silberber, de 38 años y muy reconocido también dentro de esta tarea de asistente. En Rosario Central el “Apache” dirigió durante 23 partidos de los que ganó 6, perdió 7 y empató 9, por lo que no llegó al 40 por ciento de efectividad, aunque por contrapartida potenció a juveniles que fueron vendidos en cifras millonarias a Europa como Alejo Véliz, Facundo Buonanotte y Mateo Tanlongo. La decisión de elegir a Tevez se tomó luego de dos febriles reuniones desarrolladas esta durante la tarde-noche de este lunes en el Hotel Madero, donde la partida comisión directiva roja se reunió por separado y con distintos actores, con Tevez primero y con Walter Erviti después. Ambos cuentan con perfiles parecidos, más allá de haber dirigido equipos de camisetas azules y amarillas (Erviti condujo a Atlanta) y jugado también en Boca Juniors, y esos pasan por su inexperiencia así como por sus intenciones ofensivas para parar a sus equipos. Por eso fue que Tevez, que se reunió con el presidente en ejercicio, Néstor Grindetti, tras explicarle que sus dos sistemas de juego preferidos son el 4-4-2 y el 5-3-2, le solicitó dos defensores (justamente dos ex Boca Juniors como Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas, que fueron compañeros suyos en el ‘xeneize’), un volante (el retorno de Domingo Blanco) y un delantero. Dentro de ese panorama, acto seguido y en el mismo hotel de Puerto Madero fue Daniel Seoane, el hoy segundo de Grindetti, también candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que contraerá matrimonio en los próximos días, para ver el proyecto de Erviti, que también resultó atractivo. Sin embargo, el golpe de efecto que podía generar Tevez por encima de Erviti, aun con su pasado en Boca a cuestas, terminó inclinando la balanza hacia el “Apache”, nacido en Ciudadela hace 39 años. “Soy el nuevo técnico de Independiente y mañana va a ser la presentación en la sede”, le dijo a ESPN el también ex futbolista de la Juventus, de Italia. Justamente Tevez pasará por la sede de la avenida Mitre a las 10.30 para firmar su contrato y luego irá al predio de entrenamiento de Villa Domínico para conocer sus instalaciones y desde las 15.30 dirigir la primera práctica. En un lunes feriado y luego de hablar durante dos horas con Hermes Desio, un referente de Independiente al que le pidió que lo acompañe y quedó en contestar, Tevez también se anotició de la salida del director deportivo de Independiente, Pablo Cavallero, mientras retumbaban las declaraciones del colombiano Mauricio Cuero asegurando que “el plantel de Independiente está quebrado”. A todo esto deberá enfrentarse Tevez desde este martes, y el domingo desde las 19 nada menos que a Vélez Sarsfield, en Avellaneda, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, otro rival directo por esa “extraña” lucha por la permanencia.

